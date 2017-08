Elvis Presley var aldrig så bra som under de sista åren

Elvis Presley i filmen ”Elvis on tour”, 1972. Foto: IBL

The Death and Resurrection of Elvis Presley

Häromåret gav Ted Harrison ut boken ”The Death and Resurrection of Elvis Presley”. Den fokuserar på Elvis liv efter döden, dock inte det hinsides livet utan det inomvärldsliga. Det lär finnas 200 000 Elvisimitatörer, fast Harrison kallar dem ”tribute artists”. Han relaterar myterna om Elvis och teorierna om hans död, eller att han inte dog; minns den vackra scenen i ”Independence Day” där människor vädjar till utomjordingarna från ett skyskrapetak: ”Bring back Elvis!”

Åtminstone en tidigare ordförande för Ung vänster lät sig också vigas av en Elvis Presley-präst i Las Vegas, vilket hedrar henne.

Harrison analyserar Elviskulten i ljuset av kristendomens tidiga historia. Han finner likartade väckelsestämningar och tro på återkomsten. Elvis Presley var själv djupt troende, och hans inspelningar av andliga sånger inbjuder både till stilla begrundan och ohämmat fantasteri.

Även Joel Williamson ägnar sig åt en del överdriven spekulation i sin bok ”Elvis Presley: A Southern Life”. Han skriver Presleys biografi men gör även en sexualpolitisk tolkning av den. För sin vita, kvinnliga publik blev Presley ett incitament för sexuell frigörelse. Han överskred rasgränserna i sin musik som genom sina afrikansk-amerikanska rötter gavs sexuell innebörd, och hans kvinnliga beundrare överskred på samma sätt den vita, manliga maktstruktur som reglerade deras sexualitet genom puritanska renhets- och oskuldskrav. Så blev Elvis Presley en förelöpare för det följande årtiondets liberalare syn på sexualiteten. Det är en bestickande idé.

När det gäller Elvis Presleys musik återvänder jag dock till en bok från 1995, ”The History of the Blues” av Francis Davis. Davis var såvitt jag vet den första blueshistoriker som utan åtbörder analyserade Elvis Presley som en av de stora bluessångarna. Inte ett ord om plagiat eller, med vår tids bisarra terminologi: ”kulturell appropriering”.

Elvis Presley var en stor bluessångare med ett naturligt förhållande till musiken. Davis berättar att Presley i sin ungdom ofta gick backstage för att träffa afrikansk-amerikanska gospel- och rhythm & blues-artister. Skandalen för tidigare historieskrivning var att en fattig, vit tonåring var färgblind, inte bara musikaliskt.

Elvis Presleys storhet som bluessångare borde stått klar för varje någorlunda fördomsfri lyssnare om inte förr så åtminstone 1960 när han spelade in lp-skivan ”Elvis Is Back”. Just hemkommen från lumpen gör Elvis Presley den kanske bästa tolkningen av Lowell Fulsons ”Reconsider Baby”. Hans sång är suveränt balanserad, och den understryks instrumentalt av Boots Randolphs trånande saxsolo.

Elvis Presley med dåvarande flickvännen Anita Wood, september 1958. Foto: TT

Fast det var ju det här med lumpen. Vi som är årsbarn med Elvis Presleys genombrottsfas har pumpats fulla med sägnerna om att han blev en tråkig familjeunderhållare som gjorde dåliga filmer efter hemkomsten, en lögn som traderats ad nauseam även av rockmusikens historieskrivare.

För egen del ser jag numera 50-talsrocken som musikhistoria. Den var banbrytande, men också en företeelse av främst historiskt intresse, åtminstone de vita artisterna. Utom Elvis Presley: hans skivor från 50-talet håller till skillnad från det mesta som hans samtida gjorde.

Den andra lögnen om Elvis Presley är att han de sista åren av sitt liv var stadd på ständig och oåterkallelig nedgång. En lucka i myten är förstås att han under åren som oförarglig familjeunderhållare på nedgång spelade in det oomstridda mästerverket ”From Elvis in Memphis”.

Det är lätt att instämma med Francis Davis när han skriver in Elvis Presley i blueshistorien, men han hör också hemma i countrymusikens historia. En del av den rockabilly han spelade in för Sun i Memphis var starkt countrypräglad, men den första samlade countrysatsningen var lp:n ”Elvis Country” från 1971.

Sommaren innan spelade Elvis Presley in 35 sånger under en session i Nashville. De speglar ett fritt förhållande till countryns skilda traditioner, likaväl som de närbesläktade. Det är western swing, countrycrooning, rockabilly, gospel och blues i fördomsfri blandning. Blandningen speglas även av ”Elvis Country”, fast den bara rymde tolv av låtarna; de övriga spreds på andra skivor eller låg länge outgivna.

Inte bara fördomsfriheten är slående, även Elvis Presleys lyhörda behärskning av de skilda stilarna och hans förmåga att gjuta samman musiken i en organisk helhet gör det hela till ett mycket fint countryalbum.

Två år senare, 1973, inledde Elvis Presley den sista fasen i sin karriär. Han tog själv kontroll över sin musik och sökte sig tillbaka Memphis där allt börjat, men till Stax studio där mycket av den bästa soulen men även en del blues spelats in de föregående femton åren. Under tre dagar i juli och en decembervecka spelade Elvis Presley in rock, country, rhythm & blues och pop som gavs ut på skivorna de följande åren, kanske aningen osorterat men på trippel-cd’n ”Elvis at Stax” ordnades de genrevis häromåret.

De här åren turnerade Elvis Presley intensivt. Därför lät han 1976 inrätta en studio i Graceland, kallad ”The Jungle Room”. Där spelade han in det mesta materialet till sina två sista studioskivor. De inspelningarna präglas av samma musikaliska öppenhet som Staxmaterialet. När jag lyssnar på skivorna från Elvis sista år, orginalutgåvorna eller samlingarna ”Elvis at Stax” och ”Way Down in the Jungle Room”, hör jag inte en artist på dekis. Jag hör en stor sångare som utvecklat sin sångteknik och söker nya vägar inom de givna traditionerna. Men inte inom givna traditionsramar; Elvis Presley överskred dessa med stark konstnärlig medvetenhet, en medvetenhet som gjorde honom till allt annat än en kvarleva från rockens första fas.

Han var aldrig en så bra sångare som på 70-talet.