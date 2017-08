Elvis hyllas 40 år efter sin död

Född 8 januari 1935 i Tupelo i Mississippi. Död den 16 augusti 1977 i Memphis, Tennessee.

Debuterade 1954 med singeln "That's alright mama" som spelades in i numera legendariska Sun Studios i Memphis. Det stora genombrottet kom med "Heartbreak Hotel" 1956, som rusade i topp på världens hitlistor.

Efter militärtjänsten i Tyskland 1958–60 ägnade sig han främst åt att spela in filmer och uppträdde inte för publik. 1969 släpptes albumklassikern "From Elvis in Memphis" och samma år gjorde han comeback som liveartist med en serie konserter i Las Vegas. Fortsatte sedan turnera intensivt över hela USA under 70-talet.

Källa: NE