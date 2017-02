Elvis Costello bjuder in till sin lekstuga

Född som Declan Patrick MacManus i London 1954.

Slog igenom med debutalbumet "My aim is true" 1977.

Har gett ut 29 ytterligare studioalbum, bland andra "Armed forces", "Trust" och "Get happy" med bandet The Attractions, "The delivery man" med The Imposters och "Wise up ghost" med The Roots.

Har även samarbetat med artister som Burt Bacharach, Anne Sofie von Otter och Allen Toussaint.

Arbetar för närvarande med en musikalversion av Elia Kazans film "Ett ansikte i mängden".

"Vi har kommit långt. Jag har skrivit 20 låtar och det finns en god chans att jag spelar några av dem på turnén", säger Costello.

Sverigespelningar: 22/2 Stockholm, 23/2 Göteborg, 24/2 Malmö, 26/2 Jönköping.