Regissör Dexter Fletcher och skådisen Taron Egerton gör med ”Rocketman” för andra gången en såkallad biopic om en känd britt. Jämfört med ”Eddie the Eagle” från 2016, en sömnig historia om världens sämste backhoppare, har man dock höjt insatserna rejält – ”Rocketman” handlar nämligen om superstjärnan sir Elton Hercules John, född som den blyge Reginald Dwight i utkanten av London för drygt 72 år sen.

Någon spikrak levnadsteckning är det nu inte: efter en inledande scen där artisten stormar in på ett AA-möte, symboliskt klädd som en mänsklig fågel Fenix, hoppar filmen runt under en period på ungefär 25 år, från den sena barndomen via genombrottet 1970 till början av 1990, då han efter makalösa framgångar men ett allt stökigare privatliv tvärt slutade att både supa och knarka.