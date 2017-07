Elton John drog ung publik till fullsatt Gröna Lund

Elton John uppträdde på Gröna Lund i Stockholm, inför en förhållandevis ung publik. Bilden är dock från en spelning i mars tidigare i år. Foto: Adrian Sanchez-Gonzalez/AP

Konserten började som utlovat klockan 20 och inleddes av den, för Elton John, ganska fartiga ”The Bitch Is Back” från Caribou (1974) . Det var en påfallande ung publik med tanke på att Elton John fyllde 70 tidigare i år och att han inte har haft en stor hit på många år. De flesta av dem som kom till Gröna Lund för att lyssna var helt klart inte födda när Elton släppte sin första platta 1969.

Men det är förstås inte hans senare repertoar som drar folk utan låtarna från 1970-talet. Det var också de som dominerade bland de 21 nummer som Sir Elton hann med under den två timmar långa konserten.

Att Elton John i dag börjar bli musikaliskt intressant för en ung publik är nästan obegripligt för den som minns hur hopplöst passé han var under 80- och 90-talet. På 1990-talet, för de unga människor som alls kände till honom, var han den där lustiga gubben som spelade på prinsessan Dianas begravning.

Annons X

Att han därmed inte klarar av de höga tonerna, verkar det inte vara många som bryr sig om.

Det har varit en långsam process. Filmen Almost Famous (2000) blev ett lyft tack vare att låten Tiny Dancer spelades under den kända buss-scenen i filmen. Men då var det nog inte många som hade en aning om att 70-talshiten Tiny Dancer sjöngs av samma artist som gjorde soundtracket till Lejonkungen. Det gick liksom inte ihop.

Tiny Dancer är numera ett självklart nummer på Eltonkonserter och av publikreaktionen att döma var den tillsammans med Don’t Let The Sun Go Down On Me, Your Song, Candle in The Wind, Crocodile Rock och Sorry Seems To Be The Hardest Word de mest uppskattade numren. Att hans röst har sjunkit märkbart sedan dess och att han därmed inte klarar av de höga tonerna, verkar det inte vara många som bryr sig om.

Elton Johns popularitet har förmodligen påverkats av att hans låtar genom åren har spelats in av en mängd artister. För svenska lyssnare har bland annat Billy Pauls version av Your Song blivit välkänd på grund av en reklamfilm.

Vid sidan av detta allvarliga budskap var Elton John annars ständigt leende och det var uppenbart att han hade roligt.

Elton John har varit på Gröna Lund en gång tidigare, 1971, något han själv poängterade under konserten. Han gjorde också en personlig kommentar om de många terrorattentat som drabbat Europa den senaste tiden.

”Vi lever i mycket märkliga tider och allt jag kan göra som musiker är att spela en sång för alla dem som drabbats av terror”, sade Elton och spelade I Want Love från 2001.

Vid sidan av detta allvarliga budskap var Elton John annars ständigt leende och det var uppenbart att han hade roligt. Det var också tydligt hos de två som är kvar från originalbesättningen från 70-talet: Davey Johnstone och Nigel Olsson.

Konserten avslutades med Candle in The Wind, som han alltid sjunger med originaltext snarare än den version som gjordes till Prinsessan Dianas begravning.