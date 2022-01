Elpriset tar ett rejält kliv uppåt

I elområde SE4 – som inkluderar Malmö – lyfter priset till 1:75 kronor per kilowattimme (kWh) under trettondagen, upp från 1:12 kronor under onsdagen. Därmed är priset på den högsta nivån sedan den 23 december.

I prissättningen per timme toppar priset i SE3- och SE4-områdena på 2:81 kronor per kWh under handeln på trettondagen.