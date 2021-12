Elpriset slår nytt rekord – nu nås hisnande nivå

Det kalla vädret i kombination med svaga vindar trissar upp elpriset till nya extremer. I större delen av Svealand och hela Götaland ligger elpriset inklusive moms redan på cirka 4 kronor per kilowattimme, och kommer i eftermiddag att passera nivån åtta kronor för alla hushåll med rörligt elpris.

Det är en drastisk skillnad mot elpriserna i norra Mellansverige och Norrland där elpriserna under eftermiddagen kommer att sjunka efter att under måndagsmorgonen ha toppat på cirka 2,50 kronor per kilowattimme inklusive moms.