Elpriset sjunker – trots kärnkraftsstrul

På nyårsafton var priserna lägre än på länge i hela Sverige – 38 öre per kWh i norra halvan och 45 öre per kWh i södra halvan av Sverige på elbörsen Nordpool. Även under söndagen är priserna en bit under de pristoppar vi sett i december.

Helgerna, särskilt storhelgerna, innebär ofta vila för både industri och kontor och efterfrågan på el minskar. Plusgraderna på termometern väntas ligga kvar i södra delarna av Sverige fram till onsdag – en stark indikation på att också priserna kommer ligga lågt, åtminstone relativt till hur det sett ut den senaste tiden.