Elpriset backar något i södra Sverige, enligt prissättningen på den nordiska elbörsen Nord Pool.

I elområde SE4 (inklusive Malmö) och SE3 (inklusive Göteborg och Stockholm) är priset 1:63 kronor per kilowattimme (kWh) under fredagen, ner från 1:75 respektive 1:74 under trettondagen.