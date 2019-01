Dental Implant Systems År 1975 inledde Elos ett samarbete med professor Per-Ingvar Brånemark och började tillverka dentala tandimplantat. Brånemark var den som upptäckte att ben och titan kunde växa ihop. (Per-Ingvars son Rikard Brånemark är för övrigt engagerad i Integrum som är noterade på First North).

Elos har en stark ställning på marknaden för dentala implantat. Kunderna på marknaden har sedan en tid tillbaka börjat minskat antalet leverantörer. Det som driver denna utveckling är bland annat ökade regulatoriska krav och önskemål om kortare ledtider från kunderna.

Dental Implant Systems har vuxit i linje med marknadstillväxten (cirka 5 procent) 2018. Elos ledning påtalar att detta är något lägre än bolagets ambitioner samtidigt som det får anses som godkänt. Under tredje kvartalet 2018 genomfördes en omorganisering och effektivisering som uppges leda till en årlig besparing om 6 Mkr per år för affärsområdet.

Ortopedi har uppvisat en stark tillväxt under 2018. Försäljningen har ökat med 16 procent, vilket är betydligt högre än marknadstillväxten om 6 procent. Det har dock sina förklaringar. Sommaren 2016 valde en kontraktskund till Onyx (ortopedverksamheten i USA ) att flytta en produkt till sin egen tillverkning. Detta föranledde ett försäljningstapp på årsbasis för Elos om cirka 20–25 Mkr. Under 2017 har Elos arbetat hårt för att återigen fullbelägga den lediga kapaciteten vilket följaktligen har varit framgångsrikt. Framöver tror vi att Elos kommer kunna växa något snabbare än ortopedmarknaden som helhet.

Diagnostik tillverkar diverse engångsartiklar för kliniska analyser såsom allergitester och tester för autoimmuna sjukdomar. Koncernens minsta segment sett till omsättning växte med 17 procent under Q1-Q3 2018. Under den senaste tolvmånadersperioden utgjorde affärsområdet strax över 5 procent av Elos totala intäkter. Samtidigt bedömer vi att detta är koncernens mest lönsamma affärsområde sett till rörelsemarginal.

Hearing Device & Vibration har vuxit med 23 procent under 2018 relativt fjolåret. Ledningen förväntar sig att tillväxten planar ut framöver eftersom affärsområdet fokus kortsiktigt kommer att vara på höja servicenivån till befintliga kunder. Ett typiskt exempel på en produkt som affärsområdet säljer är hörselimplantat.

Other Medical Areas. Produkter under stor prispress. Försäljningstillväxten under 2018 uppgår till knappt 2 procent jämfört med 2017. Other Medical Areas producerar bland annat produkter för diabetesbehandling.