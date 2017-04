Elizabeth II fyller 91 – se drottningens liv i bilder

Familjen och det tidiga livet

Den 21 april 1926 föds Elizabeth Alexandra Mary. Få hade vid tiden för hennes födelse kunnat föreställa sig att hon en dag skulle bli statsöverhuvudet över sexton självständiga stater, den Engelska kyrkans högsta beskyddare och symboliskt överhuvud för 52 länder.

Elizabeth I med nyfödda prinsessan Elizabeth 1926. Foto: IBL

Elizabeths pappa, Prins Albert, var andra barnet och egentligen aldrig tänkt att ta över tronen efter sin far. Den var reserverad för den äldre brodern Edward. Det var också storebrodern som efter George V:s död kröntes 1936. Men bara ett år efter tronövertaget abdikerar den nye kungen för att vara med sin älskarinna, amerikanskan Wallis Simpson. Skandalen var ett faktum. Prins Albert blev kung och tog namnet George VI, efter sin far, för att återställa förtroendet för monarkin. Pappans nya roll förändrade också livet för den då tio åriga Elizabeth.

Elizabeth under sena 1920-talet Foto: IBL

Från att ha levt ett liv präglat av kunglig flärd, men undantaget bördan av att vara tronarvinge, började nu Elizabeth skolas in i rollen att bli det brittiska kungadömets förgrundsgestalt och ledare. Tillsammans med systern prinsessan Margaret hemskolades hon och familjen spenderade sin tid i deras hem i London och The royal lodge i Berkshire, England.