Elise, 13, laddar för Vansbrosim

Under våren har hon tränat nästan varje dag. Elise har som mål att simma den tre kilometer långa Vansbrosimningen på under 40 minuter.

Elise har varit med i Vansbro AIK simklubb i fem år och nu siktar hon på att tävla ännu mer och vara med i större tävlingar. Foto: Mickan Palmqvist

Det är förmiddag i orten Vansbro i Dalarna. Just nu är det lugnt här, men varje sommar strömmar det människor hit för att tävla i ­Vanbrosimningen. Det finns många olika lopp att delta i och förra året simmade Elise ungdomsloppet på en kilometer, men i år ska hon vara med i det stora loppet på tre kilometer.

– Jag känner mig väl förberedd och redo, säger hon. Jag har tränat nästan varje dag och varit på träningsläger i Falun.

Hennes mål är att loppet ska ta max 40 minuter. Hon ska dessutom tävla i det som kallas för ”swimrun”, när man är ett lag som både springer och simmar.

För många förknippas Vansbro med just simning och när tävlingarna drar igång fylls orten med ungefär 40 000 personer som kommit från olika länder för att vara med och tävla och titta. Elise är van vid händelsen, hon tränar i Vansbro AIK simklubb och bor bara en mil utanför tätorten. Dessutom har hon varit funktionär under flera år och hjälpt till med städning under tävlingarna.

Här i Västerdalälven kommer Elise simma den 6 juli under Vansbrosimningen. Egentligen tycker hon bäst om att bada i bassäng där man kan se botten. Foto: Mickan Palmqvist

Vad betyder det att det är så stort intresse för Vansbrosimningen?

– Det är väldigt kul och när man är på tävlingar i andra städer tänker alla man pratar med på Vansbro­simningen, säger Elise.

En skylt vid Västerdalälven, där de tävlande kommer simma, visar att temperaturen i vattnet just denna dag är 15,9 grader. Hittills i år har det varit för kallt för att träna utomhus så hon har hållit till i en bassäng i stället. Inför den kommande tävlingen har hon tränat mycket på uthållighet och armstyrka.

– Det viktigaste är att vara stark i armarna, man använder inte benen så mycket när man simmar utomhus.

Elise har alltid gillat vatten och därför ville hon börja träna simning.

– Det är härligt och roligt att vara i vatten. Jag har alltid varit som gladast när jag är i vattnet!

Hon tycker bäst om att simma i bassäng och att tävla.

Våtdräkten håller Elise varm i det 15 grader kalla vattnet. Foto: Mickan Palmqvist

Vad är det roligaste med att tävla i simning?

– När man slår handen i kaklet och kollar upp och ser sin tid och att det är ett personligt rekord. Då känns det skönt att all träning gett resultat.

Elise har tagit på sig våtdräkt, simglasögon och simmössa. Nu har det blivit dags att hoppa i vattnet. Fotografen Mickan har lagt sig på bryggan för att få med plasket på bild.

– Det var lite kallt, säger Elise när hon kommit i.

Mörka moln tornar upp sig på himlen och det dröjer inte länge innan regnet börjar ösa ner och Elise får skynda sig upp ur vattnet igen.

Tävlingarna i Vansbro Pågår mellan den 29 juni och 7 juli, och innefattar flera olika tävlingar. Det klassiska loppet heter Vansbrosimningen. Det är tre kilometer långt. De första två kilometrarna simmas i medström i Vanån, men den sista kilometern simmas mot strömmen i Västerdalälven. Första Vansbrosimningen genomfördes år 1950, men loppet började räknas som en tävling år 1956. Närmare 15 000 deltagare är med i de olika loppen.

Källa: vansbrosimningen.se

