Elisabeth Moss: "Allt är jobbigare med Ruben"

Född: 1982

Privatliv: Gift med den australiske filmfotografen Adam Arkapaw. Var tidigare gift med komikern Fred Armisen. Är scientolog.

Karriär i urval: "Vita huset" (1999-2006), "Mad men" (2007-2015), "Top of the lake" (2013-2017), "The handmaid's tale" (2017).

Festivalaktuell: I Ruben Östlunds "The square" samt i Jane Campions "Top of the lake: China girl".