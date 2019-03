Det har gått fem år sedan makarna Elin Kling och Karl Lindman startade Totême. Nu slår de upp portarna till sin första butik.

– Det var faktiskt vår idé att slå ut taket för att kunna använda den här lokalen, berättar Elin Kling när hon visar runt i den nya butiken.

Totêmes nya butik, som vid vårt besök är 200 renoveringsstökiga kvadratmeter på två plan, är inklämd bredvid Eataly på Biblioteksgatan 5. Den ska bli vad ägarparet kallar en ambassad och går i linje med märkets minimalistiska, sobra uttryck.

Framgångssagan Totême började i New York 2014, samma år som grundarna Elin Kling och Karl Lindman gifte sig med varandra. Båda hade en lång erfarenhet inom medie- och modebranschen – Elin som journalist och chefredaktör för Style by och Karl som modell och AD – och Elin hade länge närt en dröm om att starta ett eget modemärke. Fem år senare har Totême etablerat sig på såväl den svenska som den internationella marknaden och bland stamkunderna hittar vi stjärnor som Alicia Vikander, Kate Bosworth och Sienna Miller. Sedan starten har man fördubblat omsättningen varje år och förra året omsatte Totême 48 miljoner kronor med god lönsamhet. Fram till idag har all handel skett online eller via återförsäljare, men nu har Totême alltså fått ett hem, en liten flaggskeppsbutik. Eller, som de ju själva kallar det, en ambassad.

– Det känns jätteviktigt att ha en fysisk plats där vi kan förkroppsliga vårt varumärke. Fokus ligger inte på att skapa en inkomstkälla, utan snarare att bygga en relation till våra kunder och det community som vi byggt upp på sociala medier, säger Elin.

Till den nya butiken har Totême tagit hjälp av inredaren Christian Halleröd, som även inredde designstudion som stod klar våren 2017.

– När vi flyttade hem blev vi nyförälskade i skandinavisk estetik och det var briefen Christian fick när han inredde vår designstudio. Nu längtar vi tillbaka till New York och vill flirta med den idén. Tanken har varit att skapa en upplevelse som andas New York och Uptown shopping, berättar Karl.

Butiken är avskalad, går i sobra färger och har influenser från amerikanska varuhus som Bergdorf Goodman och Barneys, men även den parisiska inredningsdesignern Andrée Putman. Butiken rymmer förutom ett urval från kollektionerna också böcker och vintagesmycken.

– Vi har ett stort intresse för foto, konst och böcker och det vill vi även visa upp i butiken, säger Karl.

De vintagesmycken som Elin valt ut är ett samarbete med Kaplans – Totêmes nya butiksgranne i Bibliotekstan.

– Jag har alltid gillat vintagesmycken och är ofta inne på Kaplans. När jag visste att vi skulle bli grannar kunde jag inte låta bli att fråga om vi skulle samarbeta, säger hon.

En annan tanke med butiken är att guida kunden i shoppingupplevelsen. Kläderna hänger därför på kortare klädställningar ihop med andra passande plagg.

– Vi vill underlätta för kunden och guida henne så gott det går, även om hon självklart väljer hur hon vill klä sig i Totême, förklarar Karl.

Stockholmsbutiken blir startskottet, men det finns redan planer på att öppna ”ambassader” i andra delar av världen.

– Stockholm är en viktig stad, men New York kanske är ännu viktigare. Sen finns det även vissa städer i Asien som känns relevanta, säger Karl.

De senaste fem åren har inte bara varit händelserika för Totême, under tiden har Elin och Karl hunnit få två barn och flytta tillbaka till Stockholm.

– Det känns jättebra att bo i Sverige igen. Dels för att det är enklare att ha barn här, dels för att det har varit tacksamt i arbetet med att bygga upp en verksamhet.

Karl fyller i:

– Svenskar är mer lojala, i New York är alla på väg någonstans.

Hur är det att jobba ihop med sin partner, och samtidigt ha småbarn?

– Att bygga upp ett företag när man har små barn är tufft, men på ett sätt har det varit bra att vi är gifta, har barn och arbetar ihop. Då delar man på ansvaret, både privat och professionellt, säger Elin.

– För oss är det naturligt att jobbet är en del av livet och det passar oss väldigt bra, tillägger Karl.

I samband med butiksöppningen släpper Totême sin första linje accessoarer, som till en början består av skor.

Vilka andra nyheter kan vi vänta oss av Totême?

– Det är svårt att planera för mycket. För samtidigt som det är viktigt med långsiktighet, måste vi vara snabba och kunna ändra riktning längs vägen. Annars hinner någon annan före, säger Elin.