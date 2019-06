Det var för åtta år sedan och en av de mörkaste, deppigaste dagarna i hela januari. Jobbet som chefredaktör på livsstilsmagasinet var visserligen krävande men det var främst ettåringen hemma som sov i 20-minutersintervaller om natten som försatt mig i den komaliknande trötthet som jag nu upplevde. Efter att ha nickat till på ett redaktionsmöte sökte jag min tillflykt till förlagets källarvåning dit ingen någonsin gick. Där rullade jag ut min dunkappa under ett pingisbord och la mig för att få några minuters powernap.

När jag vaknade var rummet fullt av röster. Från min position under bordet såg jag hur sex par exklusiva herrskor gjorde sig redo för en omgång bordtennis. Det kunde väl aldrig vara nu som det milanesiska modehuset, tillika en av magasinets absolut viktigaste annonsörer, var på besök i Stockholm? Förlagets ägare tog till orda: So, gentlemen, who would like to start to play? Jag stirrade i panik på min mobil. Displayen visade att dagis textat flera gånger. Kalla kårar längs ryggen när jag förstod att klockan var halv sex och att jag legat under bordet i två timmar och 27 minuter. Yrvaket rullade jag fram precis mellan benen på ett italienskt modelejon. Jag vet faktiskt inte vad som var värst: de fullkomligt skräckslagna ansiktsuttrycken hos den italienska delegationen eller chefens besvikna blick? Buongiorno, so nice to meet you, hasplade jag ur mig samtidigt som jag flydde i panik uppför trappan.

Jag har alltid varit en stor förespråkare av powernaps. Ingen dubbel espresso eller energidryck i världen kan ersätta känslan av att få slumra till en stund mitt på dagen. Jag är aldrig så kreativ och skarp som just timmarna efter en dagslur. Det är som om hjärnan får sig en välbehövlig omstart. Problemet är bara att det fortfarande inte är socialt accepterat att sussa på jobbet i Sverige. Ett gympass på lunchen och kollegorna ger dig stående ovationer, men på den som vill ladda batterierna med en siesta står det loser i pannan. Men kan det vara jag som har rätt, och ni som har fel, som en viss Rosling hade utryckt det? Enligt Nasa är 26 minuters sömn mitt på dagen den perfekta återställaren för astronauter. Med appen Nap26 somnar du till ett program som använder pulserande beats för att skapa ljudvibrationer som matchar ditt naturliga sömnmönster. På 26 minuter får du därmed samma resultat som tre timmars sömn utan att vakna upp förvirrad eller groggy.

I Japan har man sedan flera år tillbaka gett anställda betalt för att sova på arbetet. Flera stora kontor i Tokyo satsar på ”strategiska sovsalar” där anställda kan få en välbehövlig paus. Välgörenhet? Inte alls! De japanska bolagen har sett att både resultatet och effektiviteten skjutit i höjden och att sjukskrivningarna minskat markant sedan de anställda började powernappa på jobbet. I New York öppnade förra året trendiga Nap York där stressat businessfolk kan smita in på lunchen för att i svarta poddar få dagsova i upp till 90 minuter. Salvador Dalí, Albert Einstein och John F Kennedy har alla medgivit att det var den dagliga luren som var nyckeln till prestationerna.

Men frågan är om inte den främste sömnpionjären återfinns i sitcomen Seinfeld? Redan 1997 lät George Costanza en snickare bygga om hans skrivbord till en säng. På det sättet kunde han, utan att någon märkte det, krypa ner under bordet för att få sin välbehövliga vila. Härom året blev Georges vision verklighet då den grekiska designbyrån NL Studio lanserade sin Nap desk – ett extremt

stylish skrivbord som snabbt går att omvandla till en säng. Tänk om jag bara haft det den där dagen för åtta år sedan!