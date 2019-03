Utanför förskolan lämnar en pappa dagligen sin Porsche Cayenne på tomgång medan han bär in sin unge under armen. Bilen står sedan och spyr ut avgaser lika länge som det tar att klä av en bångstyrig treåring overallen och få på de ljusblå mockasinerna.

På Ica Kvantum på Lidingö ser jag hur en kvinna i päls och pärlhalsband står och äter naturgodis direkt från behållaren medan hon skrattandes pratar i mobiltelefon. Vid ett tillfälle är hon så djupt nere i lådan att hela handen täcks av de yoghurtdoppade bananchipsen.

Jag bor på en ö där pengar och makt helt enkelt får vissa människor att bete sig lite tveksamt. Visste du till exempel att undersökningar visar att folk i dyra bilar stannar mer sällan vid övergångsställen än de i enklare bilmodeller? Eller att rika människor snattar mer än fattiga? Eller har fler otrohetsaffärer? Eller ljuger mer?

Läser precis om en stor skandal i USA där 50 personer, däribland 33 föräldrar med fet plånbok som gemensam nämnare, precis arresterats för att ha köpt sina barn platser på elituniversitet som Yale, Stanford, University of Southern California och Wake Forest. Bland föräldrarna finns Hollywoodskådisar som Felicity Huffman (Desperate Housewives) and Lori Loughlin (Huset fullt) vilket gjort detta till sprängstoff bland landets nyhetskanaler. Spindeln i nätet heter William Rick Singer vars bolag The Key ”hjälpt till” med fejkade antagningsprov och påhittade prestationer för att fixa idrottsstipendier.

Bland annat ska Singer och hans team ha photoshoppat bilder på barnen i idrottssituationer och mutat lärare och idrottscoacher. Enligt FBI som utreder ärendet ska föräldrarna ha betalat mer än 6,5 miljoner dollar för att garantera sina skoltrötta avkommor en åtråvärd plats på universiteten.

Är det inte fascinerande? Varför vissa människor känner sig berättigade att bryta mot de regler som andra måste följa, utan att blinka. Enligt Sukhvinder Obhi, neuroforskare vid McMaster University, förlorar människor med makt till slut förmågan att spegla sig, det vill säga kapaciteten att leva sig in i hur andra människor känner sig. Dacher Keldner på Berkeley University, som forskat på ämnet i mer än 20 år, komplicerar det hela ytterligare med begreppet maktparadoxen. Han menar att det är positiva karaktärsdrag som empati, problemlösning och entusiasm som gör att människor får makt från första början, men att ”the seductions of power” gör att vi till slut förlorar de egenskaper som tog oss dit. Enligt ett experiment där en försöksgrupp fick som uppgift att rita bokstaven E i sin egen panna visade det sig att människor med makt i större utsträckning misslyckades med uppgiften. De ritade E:et så att de blev rätt för dem själva men spegelvänt för resten av gruppen. Förmågan att se världen ur andras perspektiv hade gått förlorad.

Jag tänker på kidsen vars rika föräldrar köpt dem en plats på elituniversiteten. Och nej, det är så klart inte synd om dem. De har ju fått allt serverat. Men jag undrar vad det gör med en ung människa när man inser att hela ens existens bygger på en lögn.

Redan på min tid kunde man köpa sig till en prestigefylld utbildning. Minns hur två brorsor som sovit sig genom hela gymnasiet plötsligt och högst överraskande presterade topp på högskoleprovet och sedan började på Handelshögskolan. Hela plugget visste att deras föräldrar betalat multum åt en person som gjort provet åt dem. Nyligen läste jag en intervju med en av bröderna som nu är en mycket framgångsrik vd för ett börsnoterat bolag. Och jag kunde inte låta bli att tänka på att han förmodligen stannar alldeles för sällan vid övergångsställen med sin fläskiga stadsjeep…