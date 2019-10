Hon blev ertappad en söndagsmorgon när hon var som minst förberedd. Naken i ett hett bad med ansiktet täckt av en sheetmask, ögonen slutna och en true crime-podcast i öronen. När hennes man dundrade in i badrummet med sin mobil i högsta hugg och hon tvingades lämna sin meditativa sinnesstämning blev hon först irriterad. Komma in och störa på det där viset. Men när han gång på gång rev sig i skägget och stirrade ner i mobilen som om han knappt själv förstod vad displayen ville berätta, förstod hon att det var allvar. ”Det står här i Verisure-appen att du varken larmade av eller på huset förra torsdagen och fredagen.” Han tittade sorgset på henne. ”Var i helvete sov du då?”

Jag hör om den hela tiden. Otroheten. Den fula, ledsamma och livsavgörande otroheten.

I många fall är det bara lösa rykten och trummor på stan… I andra fall mer påfallande. En kär vän gråter mot min axel och frågar sig om det någonsin går att komma över sveket? En annan ringer uppspelt och fnittrande från en krogmiljö när jag sitter hemma och kvällsjobbar och ber mig täcka upp för henne. Om någon frågar så åt hon och jag middag ikväll… Med andra ord: det prasslas som aldrig förr i bekantskapskretsen.

Kanske är det inte så konstigt. Enligt Statistiska centralbyrån är snittåldern för skilsmässor för kvinnor i Sverige 42 år. Jag fyllde 42 häromdagen och de flesta av mina vänner är i samma ålder.

Och i nästan alla fall verkar otroheten komma fram. Men att bli ertappad som på film, med ett avlyssnat telefonsamtal eller i värsta fall, in action i sängen, verkar inte höra till vanligheterna. I stället är det nästan alltid tekniken som avslöjar sveket. De luttrade blir experter på att sopa undan bevis. Sms, mail, chattar och historik raderas på löpande band, medan vissa nästan undermedvetet verkar vilja bli påkomna, som alkoholisten som gömmer flaskorna skrattretande dåligt. En vän berättade att han hittade ett främmande hotellkvitto på hallmattan. Hallmattan! Då behöver man inte vara Freud för att konstatera att hans pojkvän någonstans ville bli påkommen.

Värre är det då med de många digitala spår som man inte ens känner till att man lämnar.

Reseloggen på Uber är ett exempel. Eller appen Tink som registrerar gemensamma inköp. Eller kanske det mest simpla: Hitta min mobil-funktionen.

Vi läcker hela tiden avslöjande metadata. Det kan vara information om var du befinner dig, vad du gör vid en viss tid, information om din fysiska aktivitet. I säkerhetsexperten Bruce Schneiers bok Data and Goliath fick ett gäng forskare under en tid tillgång till några människors metadata, och de mest personliga sakerna uppdagades: som att en av försökspersonerna hade ett allvarligt hjärtfel, en hade gjort en abort och en hade en hemlig cannabisodling hemma i källaren.

När jag var yngre minns jag att jag resonerade att det bara fanns en lösning på otrohet – och det var skilsmässa. På direkten. Idag förstår jag att det inte är så enkelt, och att det finns fler sätt att leva på. Ändå blir jag chockad när jag upptäcker att otrohetssajten Victoria Milan med payoffen ”Gör livet levande – ha en affär” har 500 483 svenska användare. I Storbritannien varnar den kända sociologen Catherine Hakim att samtidens omodernt rigida syn på otrohet kommer innebära slutet på parrelationer för gott. I sin bok The new rules: internet dating, playfairs and erotic power liknar hon gifta par vid djur i bur som måste slå sig fria innan det är för sent.

Och vad gäller paret i krönikans början så verkar de faktiskt vara lyckligare än på länge. Jag såg dem på håll på Djurgården häromdagen, tätt omslingrade i en höstpromenad. Men något larm på huset har de förmodligen inte längre.