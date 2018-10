Den svenska frigjordheten är en av våra mest välbevarade myter. Vi vill så krampaktigt tro att vi är så där härligt avspända när det kommer till våra kroppar och vår sexualitet, men det stämmer inte. Detta blev jag smärtsamt varse då vi under en tjejmiddag för några dagar sedan diskuterade dildons vara eller icke vara.

Samma dag hade en väninna blivit utskälld av en äldre kvinna efter ett föredrag där hon sagt att massagestaven var en symbol för kvinnors frigörelse. "Ytterst olämpligt", hade damen muttrat. Hon hade fortsatt: "Vet du hur många kvinnor som dagligen våldtas med massagestavar?" Kvinnans reaktion avslöjade något viktigt: hon hade totalt missat att dildon framförallt är ett sätt för oss kvinnor att ta makten över vår egen sexualitet. Och hennes reaktion blev som att dra ut korken ur en jäst flaska vin. Alla runt bordet hade en unken dildo-anekdot i bakfickan. En

berättade om hur en gammal pojkvän gått i taket då hon förföriskt föreslagit att de skulle inhandla en massagestav tillsammans. Han hade börjat klunka vin en vanlig tisdag och därefter kallat henne för alla möjliga otrevligheter och avslutat med att gorma att om hans tillgångar inte räckte så kunde hon minsann dra åt helvete.

En annan berättade att hennes make tyckte det var okej att hon använde sin dildo så länge det inte påverkade deras sexliv. "Man vill ju inte bli ersatt". Really, 2018? Att gå omkring och vara svartsjuk på en massagestav känns lika konstruktivt som om vi kvinnor skulle vara svartsjuka på mannens högerhand.

Dildons historia är nästan lika gammal som mänskligheten. Den äldsta dildon sägs vara cirka 28 000 år gammal, framhackad i sten, och funnen i Tyskland. I Kina tillverkades bronsgjutna massagestavar runt 12 000 år före Kristus och Antikens greker försökte göra dildos av bröd i jakten på nya material.

Men låt oss spola fram till massagestavens moderna historia. För drygt 100 år sedan sågs dildon endast som ett medicinskt instrument. Den användes av manliga läkare med skyddsglasögon för att bota hysteriska kvinnor. Bland sjukdomens påstådda symptom fanns epilepsiliknande anfall, svimningar och tillfällig förlamning. Förmodligen hade vi bara att göra med understimulerade, deprimerade kvinnor. Sedan annekterade

porrindustrin den vibrerande välgöraren och ända fram till 1990-talet såldes dildon över disk i ljusskygga källarlokaler.

1998 gjorde Mr Rabbit storslagen entré i Sex and the City, och resten är kvinnohistoria. Sexleksaker i exklusiv design, framtagna av kvinnor för kvinnor, såg dagens ljus och när till och med apoteken i Sverige tog in ett stort sortiment sexleksaker hade cirkeln slutits. Dildon hade roterat varvet runt och in i den medicinska världen där ord som hälsa och lust ersatt snusk och porr.

Trots att dildon fortfarande rör upp damm har vi det ändå bättre i Sverige än på många andra ställen. Ända fram till förra året var det otroligt nog förbjudet att sälja massagestavar i Georgia i USA. Straffskalan kunde bli allt från böter till fängelse. Det var alltså lagligt att sälja vapen i delstaten, men inte en vibrator.

Själv trodde jag mig vara helt avspänd i min relation till dildon. Men när jag för några år sedan fick se min då femårige son springa runt med en rosa massagestav i handen, samtidigt som han tjoade "titta vilket coolt lasersvärd jag hittade under mammas madrass", kände jag paniken komma. Med tre steg var jag framme och slet den ur hans hand och skrek i en desperat avledningsmanöver: "Vem vill ha popcorn?"