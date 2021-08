Eliasson: Finns grund för skepsis mot talibanerna

Talibanerna säger sig ha ändrats, det är inte längre som det var förr, som under deras strikta och våldsamma styre under 1990-talet. Kvinnor ska som exempel tillåtas leva precis som under de två senaste årtiondena då landet var ockuperat av USA och dess allierade.

Men stämmer talibanernas uttalanden om förändringar? Sedan de tog över landet har det rapporterats om både offentliga avrättningar och tvångsgifte för kvinnor.