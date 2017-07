Den amerikanska läkemedelstillverkaren Eli Lilly slog förväntningarna. Arkivbild. Foto: Michael Conroy

Nettovinsten steg till drygt 1 miljard dollar, eller 95 cent per aktie, under kvartalet, från 747,7 miljoner dollar, eller 71 cent per aktie, motsvarande period i fjol.

Borträknat engångsposter gjorde Eli Lilly en vinst på 1:11 dollar per aktie. Analytikernas förväntningar låg på 1:05 dollar per aktie.

Vinsten drogs upp av en stark försäljning av bolagets nya produkter, däribland diabetesmedicinen Trulicity och Taltz, ett läkemedel mot psoriasis.

Omsättningen steg till 5,82 miljarder dollar, från 5,4 miljarder dollar ett år tidigare.