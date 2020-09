Elever har tappat tre månader redan

GENÈVE På tisdagen började skolåret för miljontals elever runtom i världen. Samtidigt kom en av de första granskningarna av vilka effekter det haft att stänga skolor under vårens coronapandemi. För brittiska grundskoleelever (5–16 år) har det varit ett hårt slag, enligt The National Foundation for Educational Research som intervjuat omkring 3 000 lärare i runt 2 200 skolor. Utvärderingen gjordes i slutet av skolåret när skolorna just öppnat igen efter tre månaders stängning och publicerades på tisdagen.

Det är sannolikt att slutsatserna även kan vara relevanta för andra länder där skolorna stängde, som Frankrike, Italien, Spanien och Schweiz.