”Elever har rätt till mer friluftsliv i skolan”

Friluftsliv har länge fått stå tillbaka för bollspel och övningar som syftar till att förbättra elevernas kondition och styrka i skolämnet idrott och hälsa. Hur kan det komma sig när det under alla år funnits tydliga instruktioner till lärarna att friluftsliv, allemansrätt och utevistelse är viktiga inslag i läroplanen, undrar Per Nilsson, rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan, och Per Klingbjer, ordförande för Svenskt Friluftsliv.