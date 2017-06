Elever godkänns som simkunniga – kan inte simma

Drunkningsolyckorna har ökat de senaste åren.

Mellan 2007 och 2011 drunknade i snitt 93 personer per år i Sverige.

Mellan 2012 och 2016 låg motsvarande snittsiffra på 120 per år. I snitt drunknar omkring 10 barn under 17 år per år i Sverige.

Skolan är skyldig att ordna simundervisning som passar alla och ta ansvar för att kontrollera elevens simkunnighet.

När eleverna går ut årskurs sex ska de kunna simma minst 200 meter, varav 50 meter ryggläge och hantera nödsituationer vid vatten.

Källa: Livräddningssällskapet, Trygg Hansa, Skolverket, Skolinspektionen.