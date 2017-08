Elektriskt – Hyundais nya linje

Sydkoreanska biljätten Hyundai ger sig nu på allvar in i kampen om elbilskonsumenter. Under 2021 ska företaget lansera en sedan-modell med en räckvidd på 500 kilometer per laddning. Redan nästa år ska dock en elektrisk version av modellen Kona, som är en suv-modell, finnas ute på marknaden. Räckvidden utlovas till 390 kilometer.

– Vi ska stärka vår ekovänliga strategi och koncentrera oss på elektriska modeller, meddelade företagets vd Lee Kwang-guk vid en presskonferens.

Hyundai lanserade förra året företagets första elbil.