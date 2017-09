Hon föddes som Leah Berliawsky i en ortodoxt judisk familj utanför Kiev, 1899. Familjen emigrerade till USA 5 år senare. Det var i Rockland, Maine, som Leah blev Louise. När hon gifte sig med Charles, en förmögen affärsman från en judisk familj med lettiskt påbrå, blev hon Nevelson. Maken var partner i Nevelson Brothers Shipping Company i New York. Paret bosatte sig på 300 Central Park West. Louise Nevelson var dock konstnär ut i fingerspetsarna och ville ägna all energi åt att skapa – äktenskaplig lycka och moderskapets fröjder blev det inte så mycket av. Det enda barnet, sonen Myron, föddes 1922. Samtidigt drabbades maken av finansiella svårigheter. 1931 var äktenskapet över.

Louise Nevelson tillhörde den generation av Manhattan-konstnärer vars skapande sammanföll med modernismens framväxt i USA. Hon var samma andas barn som Mark Rothko, Barnett Newman, Joseph Cornell och många abstrakta expressionister. De alla påverkades av det europeiska avantgardets polyfona stämningar, men utvecklades på olika sätt. Nevelson studerade bland annat på den berömda Art Students League i New York. I lika hög grad hämtade hon inspiration under vistelser i Paris och resor i Europa under 1930-talet under en tid när många judar snarare reste i motsatt riktning för att komma undan nazismens växande klor.