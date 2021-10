Man kan mötas av allt möjligt på ett galleri, men sällan av en 2,5 meter hög elefant beklädd med sammanfogade svarta tygsjok som flyter ut som Harry Potter-mantlar runt elefantens fötter. Svansen är en tofs från en examensmössa – en sådan som flyger i luften till en jubelkör av sistaårsstudenter på college. Dräkterna som bärs vid dessa tillfällen utgör här just elefantens beklädnad, närmare bestämt dräkter från det universitet i Oxford som konstnären Samson Kambalu själv är docent vid.

Samson Kambalu är född 1975 i Malawi, ett land som fram till 1963 lydde under brittiskt kolonialt styre. I Malawi finns en stark masktradition, Nyau, som symboliserar ett lekfullt närmande till livet. För Kambalu är lek och kreativitet viktigt och elefanten sätter en ton av både mäktighet och humor som följer en in i lokalen. På väggarna visas sju korta filmer, ”Nyau cinema series”. Den komiska tonen förstärks av Charlie Chaplin-motoriken hos Kambalus filmkaraktärer, som utför olika moment i sepiafärgade, raspiga miljöer. Filmerna refererar till de biofilmer som skickades till Malawi när Kambalu var barn, cirka tre år efter att västvärlden hade fått ta del av dem. Då var de skadade och raspiga och de mest förstörda delarna klipptes bort. Handlingen fragmenterades och uttrycket blev ryckigt och komiskt just som i gamla tiders stumfilm.