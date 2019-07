"El Chapo" till högsäkerhetsfängelse i öknen

Den mexikanske drogkartelledaren Joaquín "El Chapo" Guzmán har flyttats till det federala högsäkerhetsfängelset ADX Florence i den amerikanska delstaten Colorado. Detta sedan han tidigare i veckan dömts till livstids fängelse plus 30 år av en domstol i New York för att ha smugglat in hundratals ton kokain, heroin, metamfetamin och marijuana i USA.

Bland den 62-årige knarkbossens nya grannar kan nämnas Unabombaren Ted Kaczynski, Oklahoma City-bombaren Terry Nichols och den enda överlevande gärningsmannen från Boston Marathon-dåden 2013, Dzjochar Tsarnajev.