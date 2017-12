SE HELA SÄNDNINGEN HÄR | Pensionsuppgörelsen är klar och svenskarna ska jobba längre upp i åldrarna. Tidigast vid 64 års ålder ska det bli möjlighet att ta ut allmän pension. SvD:s Frida Bratt kommenterar uppgörelsen i en extrasändning från Ekonomistudion.

Statsråden Annika Strandhäll och Per Bolund kommer också under en pressbriefing gå in på uppgörelsens detaljer och svara på frågor.