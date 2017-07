Ekonomiskt kaos och protestvåg i Venezuela

Det var när Högsta domstolen i april fråntog nationalförsamlingen dess lagstiftande makt, ett beslut som visserligen drogs tillbaka efter internationella fördömanden, som den nya vågen av protester blåste till liv i Venezuela. Foto: Jesus Hernandez/TT

– Militären vet inga gränser längre och det har förändrats fort. Trots att jag inte varit våldsam har jag blivit attackerad med bomber när jag försökt gå nära, säger Beatriz Cisneros, oppositionell aktivist i Caracas, till SvD Näringsliv.

Det var när Högsta domstolen i april fråntog nationalförsamlingen dess lagstiftande makt, ett beslut som visserligen drogs tillbaka efter internationella fördömanden, som den nya vågen av protester blåste till liv i Venezuela. Sedan valet 2015 har oppositionen en majoritet i nationalförsamlingen, men med sina omfattande befogenheter som stats- och regeringschef har president Nicolás Maduro på olika sätt kommit att begränsa dess inflytande.

I över tre månader har 100 000-tals människor samlats på gator och torg, i demonstration efter demonstration, och omkring hundra personer har mist sina liv i våldsamma sammandrabbningar. Sedan Maduro tog över efter Hugo Chavez död för fyra år sedan har landets präglats av flera stora demonstrationer. Men den här gången är protesterna större, hävdar Beatriz Cisneros.

Dagarna innan sista juli kommer våldet att eskalera och protesterna bli ännu mer intensiva.

Samtidigt sjunker Venezuela snabbt allt djupare ned i ekonomiskt kaos. På uppdrag av regeringen har landets centralbank upphört med att publicera ekonomisk statistik. Priserna har rusat explosionsartat, med exakt hur mycket vet man inte, men enligt IMF ska det handla om en ökning på cirka 255 procent under 2016. Butikshyllorna gapar tomma och människor tvingas ta sig till angränsande länder för att köpa mat och medicin. Landets ekonomi ska under samma period ha krympt med hela 18 procent – det största fallet på 13 år.

– Den ekonomiska krisen har gjort att oppositionen är starkare än någonsin. Sådana enkla saker som bröd, det finns inte. Senast jag åt bröd så fick jag det från min dotter, men hon hade tagit med sig det från USA. Alla har fått det sämre och varje dag ser jag folk som äter direkt från soporna, säger Beatriz Cisneros.

För att "besegra det fascistiska kuppförsöket" förklarade Maduro i sitt förstamajtal att han dessutom tänkte låta skriva om den grundlag som instiftades av Hugo Chavez 1999 – något som spätt på demonstrationerna ytterligare. Oppositionen fruktar att en omskrivning av grundlagen är ett sätt för regeringen att komma undan nästa års presidentval.

Foto: Ariana Cubillos/AP

I nationalförsamlingens inofficiella folkomröstning i söndags, där över 7 miljoner deltog, röstade 98 procent nej till att den 30 juli inrätta en speciell grundlagsförsamling. På torsdagen har oppositionsledare utlyst en 24 timmars generalstrejk, men Beatriz Cisneros tror att den slutgiltiga upptrappningen sker nästa vecka.

– Dagarna innan sista juli kommer våldet att eskalera och protesterna bli ännu mer intensiva. Men personligen tycker jag att den omröstning som var i söndags var den mest avgörande protesten, kanske i hela nationens historia, säger hon.

Den ekonomiska krisen är i mångt och mycket ett resultat av oljepriset som rasat sedan det att Maduro tog över som president. Landet har världens största oljereserv ur vilken 95 procent av exportintäkterna härrör. Under Chavez period låg oljepriset som högst på 120 dollar fatet och intäkterna strömmade in. Offentliga subventioner och omfattande omfördelningspolitik lyckades trycka ner fattigdomen från 50 procent 1998 till 30 procent 2013 enligt Världsbanken. Men idag ligger oljepriset på omkring 40 dollar fatet och i brist på investeringar har även produktionens omfattning minskat från omkring 3 miljoner fat per dag till 2 miljoner fat per dag.

Jag har sett tårar i deras ögon och att de blundar.

– Tack vare oljan kunde Chavez vara enormt generös och det gynnade hans populistiska ledarstil. Men allting spenderades och idag står man inför en dubbel kris, för det första är Maduro inte lika karismatisk som Chavez var, och för det andra saknar han de ekonomiska förutsättningarna som förutom den politiska krisen även lett till en social kris, säger Fredrik Uggla, professor vid Latinamerikainstitutet.

Den officiella växelkursen mot dollarn och den statliga importen av livsmedel har öppnat upp för en svart marknad och en i sin tur omfattande korruption, något som ledande militärer sägs ha dragit nytta av. Men nu hoppas oppositionen på att övertala armén att slåss på folkets sida.

– Jag har sett tårar i deras ögon och att de blundar. Man måste vädja till deras samvete, säger Beatriz Cisneros.