År 33, för närmare 2 000 år sedan, inträffade den romerska finanskrisen. Effekterna från krisen känns igen i även i dagens kriser. Foto: Martina Holmberg/TT

Lucius Aelius Sejanus var chef för kejsarens livvaktsstyrka Pretoriangardet och den som i praktiken styrde Rom. Men om nu hans makt var stor så blev hans fall desto djupare.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Efter att han gripits år 31 och avrättats strax efteråt så mördades hans familj och vänner. Därefter konfiskerade och sålde romerska staten den tidigare inflytelserika familjens egendomar.

Hur mycket vi än upprörts över de senaste årens bolånekris, finanskris, Greklandskris och eurokris så är nästan ingenting nytt i ett historiskt perspektiv.

Annons X

När staten sålde så strömmade pengarna in i statskassan. Därav uppstod brist på kontanta medel i ekonomin. Och vips hade en av historiens första hyfsat väldokumenterade ekonomiska kriser skapats när den romerska valutan ökade okontrollerat i värde i en mäktig deflationsspiral.

Den romerska finanskrisen år 33 inträffade för närmare 2 000 år sedan. Men med nästan plågsam tydlighet återfinner vi effekterna från Romarrikets finanskris i modern tids ekonomiska kollapser: ”bank runs”, korruption, överdriven kreditexpansion, dåliga lån, ineffektiva kontrollmyndigheter och insolventa banker. Hur mycket vi än upprörts över de senaste årens bolånekris, finanskris, Greklandskris och eurokris så är nästan ingenting nytt i ett historiskt perspektiv.

1917 satte en revolution punkt för 300 år av tsarvälde i Ryssland. Det kommunistiska systemet som följde hamnade snabbt i ekonomiska problem, som Therese Larsson Hultin skriver i den första delen av SvD Näringslivs sommarserie 100 år av ekonomiska kriser: ”Bara några år tidigare hade Ryssland varit en av de snabbast växande ekonomierna i Europa.”

Läs även Lenin köpte kostym på PUB – tog sen Ryssland

Som en röd tråd genom det senaste seklets kollapser och krascher går dessvärre insikten att alltför få i tid såg dem komma. Och de som faktiskt såg förmådde, ville eller kunde inte göra något åt saken. Våren 2007 spådde IMF, till exempel, i sin ”World Economic Outlook” att de mörka ekonomiska molnen som täckte himlen för tillfället snart skulle skingras. I själva verket hade ovädret knappt börjat.

Holländska tulpanlökar på 1600-talet, järnvägar på 1800-talet, internet runt millennieskiftet. Nya produkter har ofta skapat bubblor som brustit.

När finanskrisen exploderat i ansiktet på politiker och bankirer världen över 2008 gjorde drottning Elizabeth ett besök vid London School of Economics. Där, berättar författaren och forskaren Richard Bookstaber i inledningen till ”The End of Theory” från 2017, ställde drottningen den avgörande frågan om finanskrisen: ”Varför såg ingen den komma?”

Nya, revolutionerande produkter eller tekniker har ofta skapat bubblor som brustit; holländska tulpanlökar på 1600-talet, järnvägar på 1800-talet, internet runt millennieskiftet. Samtidigt, få argumenterar emot att det kapitalistiska system som risats och rosats vartefter konjunkturen svängt har skapat rikedomar som svårligen uppstått på något annat sätt. (Fördelningen av rikedomarna är det lättare att ha synpunkter på.)

Men lika säkert som att börskurvan över tid pekar uppåt är alltså att den dyker med jämna mellanrum. Från Adam Smiths ekonomiska teorier om fria marknader i ”The Wealth of Nations” från 1776 och via allt vatten som flutit under broarna sedan dess så har ingen ekonom knäckt nöten kring en långsiktigt uthållig ekonomisk utveckling.

SvD Näringsliv porträtterar i sommar de stora ekonomiska kriserna som drabbat Sverige och världen det senaste seklet. Det är också lika mycket en serie om just de olycksbådande tecken i skyn som alltför få såg, eller ville se, och hur de kom att leverera ekonomisk katastrof åt bara alltför många miljoner hushåll jorden runt.