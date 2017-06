”Ekojordbruket har ofta positiva effekter”

Foto: Janerik Henriksson/TT

REPLIK | EKOJORDBRUK

Det är fullt möjligt att Jens Sundström och Torbjörn Fagerström (SvD Debatt 30/5) har rätt i att DN och SvD rapporterat övervägande positivt om ekojordbruket, men det säger i så fall nog mer om Stockholmsmedier än om ekoodling eller det vanliga jordbruket. Om de istället hade undersökt Land, ATL, eller landsortstidningar som GP, Sydsvenskan och UNT, och även inkluderat debattinlägg, så hade mediebilden troligen blivit en annan.

Vad gäller ekoodlingens och det vanliga jordbrukets vetenskaplighet så skriver Sundström och Fagerström att ekojordbrukets hälso- och miljövinster ”knappast kan beläggas”. Detta emotsägs av en nyligen publicerad vetenskaplig litteraturgenomgång (Seufert & Ramankutty, Science Advances 2017: 3: e1602638. Many shades of gray–The context-dependent performance of organic agriculture). Den visar att ekojordbruket ofta har positiva – men ibland också negativa – effekter på hälsa eller miljö. Eko har problem med kväveutlakning, som allt intensiv-jordbruk, och lägre arealproduktion, men är vanligen positivt för till exempel biologisk mångfald och markens kolförråd, använder mindre energi, och har låg pesticidanvändning. Inom dessa och många fler områden bedrivs forskning för att förbättra brukningsmetoderna.

Allt jordbruk utvecklas genom vetenskaplig forskning, men eko har andra grundförutsättningar eftersom det bygger på bland annat långsiktigt hållbara växtföljder, och låg eller ingen användning av pesticider.

Sundströms och Fagerströms debattinlägg bidrar till medialiseringen av motsättningen mellan eko och vanligt jordbruk. De beskriver endast det vanliga, konventionella jordbruket som ”vetenskapsbaserat”, och gör ett selektivt urval av vetenskapliga resultat. Men jordbrukets framtidsfrågor är mer komplexa än så.

Ett hållbart jordbruk i en oförutsägbar framtid kommer att behöva olika produktionsmetoder och odlingssystem för att hantera utmaningar som till exempel klimatförändringar och resursbegränsningar. Eko och vanligt jordbruk är bara två av komponenterna i denna nödvändiga mångfald.

Jan Bengtsson

professor i ekologisk miljövård, SLU

(åsikterna som framförs är mina egna, men den vetenskapliga artikeln som citeras beskriver dagens forskningsläge, vilket är så nära fakta man kan komma)

