Ekholms brev till de anställda: ”Vi tjänar inga pengar”

Börje Ekholm ger tunga besked till sina anställda i sina veckobrev. Bland annat skriver han att bolaget måste säga hej då till ”fantastiska kollegor.” Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Ericsson är åter inne i en tung period. Aktiekursen har fallit brant i sommar, framför allt efter halvårsrapporten som gjorde många besvikna. I det läget är signalerna från nya vd:n Börje Ekholm viktiga. SvD Näringsliv har via källor fått läsa Börje Ekholms tre senaste veckobrev, som går ut till samtliga anställda.

Det är delvis öppenhjärtiga texter som avslöjar brister i kundrelationer och förbereder för kommande sparpaket, men som också lyfter fram ljusglimtar.

För snart två veckor sedan, fredagen den 11 augusti, tackar Börje Ekholm för all återkoppling han får av sina medarbetare. Han slår också fast att de senaste årens prestationer inte har varit acceptabla. ”Vi tjänar inga pengar och vi har förlorat vår position som klar marknadsledare”, skriver Ericssons vd.

Börje Ekholm talar vidare om att intäkterna måste vara högre än kostnaderna och det innebär, skriver han, att ”vi tar några väldigt tuffa beslut som innebär att vi måste säga adjö till en del fantastiska kollegor.” Men han går inte in på vilka områden det gäller.

I sitt senaste veckobrev väljer Börje Ekholm att kommentera SvD:s avslöjande om att omvälvande personalneddragningar är på gång, kanske gäller de så många som 25 000 anställda globalt.

”Från tid till annan kommer vi se spekulationer i media om våra beslut, särskilt tuffa beslut som de här”, skriver vd:n och fortsätter:

”Samtidigt kommer vi att sänka kostnaderna betydligt för att anpassa oss till lägre affärsvolymer och göra oss mer konkurrenskraftiga”.

När det gäller den planerade kostnadssänkningen på 10 miljarder skriver han: ”Den bistra sanningen är att det kommer att betyda neddragningar på personal i många delar av bolaget – men samtidigt behöver vi investera”.

Lite senare lägger Börje Ekholm till: ”Vi kan inte vända bolaget och säkra lönsamheten utan att samtidigt snabbt ta ut kostnader och göra fokuserade investeringar”.

Han lovar att återkomma med information om neddragningarna när beslut har fattats.

Men breven innehåller också mycket uppmuntran och en del viktiga nyheter som borde intressera aktiemarknaden. I brevet från den 11 augusti fokuserar han på en strimma av hopp, en av de få konkreta ljusglimtarna han fått i en marknadsrapport från analysföretaget Dell’Oro.

Börje Ekholm berättar att enligt rapporten så ökade Ericssons marknadsandel på radioaccessnät, den så kallade RAN-marknaden, under andra kvartalet i år jämfört med första kvartalet. Något som kan vara ett trendbrott efter många kvartal med fallande marknadsandel.

Information i veckobrevet daterat den 11 augusti framkom inte i halvårsrapporten som presenterades i juli. Där sänkte i stället Börje Ekholm utsikterna för RAN-marknaden som helhet och förutspådde en minskning med höga ensiffriga tal i sitt vd-ord.

I det senaste vd-brevet, som Börje Ekholm skickade ut i måndags, den 21 augusti är det också en betydligt positivare vd som talar till sina anställda. ”Det som tidigare bara har varit ”buzz words” börjar nu hända” skriver Ekholm. Han talar om kundernas intresse för 5G. Han understryker vikten av att Ericsson presterar sitt bästa under den kommande konferensen, Mobile World Congress som hålls i mitten av september i San Francisco.

I sitt senaste brev passar han också på att tacka medarbetarna i Mellanöstern som säkrat ett kontrakt med Zain Kuwait och samarbetet med China Telecom som lockade in Lenovo som kund. Börje Ekholm berättar också öppenhjärtigt om hur Ericssons storkund Vimpelcom, numera Veon, utsattes för stora förseningar men att Ericssons kundteam nu lyckats reparera relationen.

Kanske kan ett citat från Börje Ekholms veckobrev den 28 juli även gälla den här gången: ”The taste of winning is great!” – ”We are Ericsson, damn it!”.