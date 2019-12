Ekholm målskytt direkt efter tillfrisknande

Ett New York Rangers på hemmais försökte att skjuta hål på Nashville. Men trots 41 försök gick bara två in bakom Juuse Saros i Nashvillemålet. Nashville å sin sida hade svårare att komma till avslut, men av de 22 skott som slungades iväg mot Alexander Georgijev gick tre in, och med ytterligare två i öppen kasse var matchen avgjord. Slutresultatet skrevs 5–2 till gästerna.