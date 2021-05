Ekdal tror på ett kul EM: Vi har ett otroligt gäng

I augusti är det tio år sedan han fick hoppa in efter en timmas spel i landskampen mot Ukraina i Charkiv. Sverige – då under Erik Hamréns ledning – vann efter ett sent mål.

Ekdal fick smaka på något han sedan dess alltid uppskattat och värderat högt. Tio är senare är kärleken till landslaget, att dra på sig tröjan och sedan sjunga nationalsången lika stark som då.