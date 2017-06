Ekdal: "Känner mig glad och lycklig"

Herrlandslaget i fotboll tränade på söndagen inför VM-kvalet mot Frankrike på fredag. Här är det Marcus Berg, Albin Ekdal och Martin Olsson som deltar i en övning. Foto: Maja Suslin/TT

Andra året i Bundesliga blev inte alls roligt. Efter bara en poäng på tio matcher hamnade Hamburg i bottenträsket och sedan handlade fortsättningen bara om att sluta på rätt sida av strecket.

Till slut gick det.

Men Albin Ekdal & Co fick vänta in i det sista för att kunna fira det säkrade kontraktet. Det var först i sista omgången, i hemmamötet med Wolfsburg, som Luca Waldschmidt petade in 2–1-målet i 88:e minuten och ordnade fortsatt spel i högsta divisionen.

– Det var nervöst, det ska jag inte sticka under stol med. Det var en viktig match, HSV har aldrig åkt ur Bundesliga, klockan tickade på... det var klart att man kände pressen, säger Ekdal.

– Men jag var inte nervös. Jag tyckte det var roligt också. Vi hade en bra känsla att vi kunde vinna. Vi hade vunnit mycket hemma mot de bättre lagen, så det kändes som att vi skulle klara det. När vi gjorde mål i 88:e var det som en sten som föll från bröstet. Det var en jäkla lättnad.

Känslan efter matchen var liknande den som kan infinna sig vid en vunnen titel, enligt Ekdal. De var mycket glädje, en del skratt och lite fest.

Känslor som Albin Ekdal nu har tagit med sig till VM-kvalsamlingen och mötet med Frankrike på Friends arena.

– Här är det alltid goda känslor och mycket humor och skratt, men jag kommer med ganska god känsla. Vi löste kontraktet efter en ganska tung säsong. Livet leker, höll jag på att säga. Jag känner mig glad och lycklig, säger han.

Och det är något som han önskar vara även sent på fredag kväll.

Då hoppas Ekdal att Sverige har tätat till toppen i kvalgruppen och att förbundskapten Janne Anderssons manskap fortfarande är med i kampen om direktplatsen till VM-slutspelet i Ryssland 2018.

Samtidig inser mittfältaren att det kommer att bli svårt och tufft mot fransmännen.

– De är jäkligt bra. De har säkert tre elvor som skulle kunna vara topp fem i Europa. Det är inget snack om det, de ska normalt slå ett Sverige. Men vi visade senaste att vi kan skaka dem om vi har en bra dag, så tanken är att ha en bra dag på fredag, säger han.