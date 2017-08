Einstein fick rätt om stjärnors banor

Ett svart hål består av en singularitet, en punkt, där gravitationen är så stark att allt sugs in, till och med ljus.

Hålet i mitten är omgiven av en så kallad händelsehorisont, en tänkt radie runt hålet. Ljus och materia som kommit innanför horisonten kan aldrig lämna det svarta hålet. En observatör utanför denna yta kan därför aldrig få veta vad som händer innanför. Materia och ljus kan med andra ord passera genom händelsehorisonten utifrån och in, men inte tvärtom.

Alla fasta kroppar trasas sannolikt sönder och dras ut som spagetti när de faller in ett svart hål.

Källa: NE, med flera.