Eidevalls Arsenal ångar på i toppen

Än så länge vet Eidevall inte hur det känns att förlora med Arsenals fotbollsdamer. Sedan han lämnade Rosengård i somras har han nu styrt Londonlaget till tio raka segrar.

Den senaste kom på lördagen när Aston Villa avfärdades med klara 4–0 på bortaplan. Men trots stor dominans satt segern längre inne än siffrorna visar. Kim Little spräckte nollan först i den 51:a minuten och den riktiga ketchupeffekten kom inte förrän under matchens sista tio minuter: Mana Iwabuchi i den 80:e minuten, Katie Mccabe i den 83:e och Little igen, på tilläggstid, fastställde slutresultatet.