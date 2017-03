Egyptens president träffar Trump

Dåvarande republikanske presidentkandidaten Donald Trump träffade Egyptens presiden al-Sisi i höstas. Nu ska de mötas på nytt i Vita huset. Foto: Andres Kudacki/AP/TT

General al-Sisi valdes till president 2014 efter det att han lett militärens avsättande av president Muhammad Mursi från Muslimska brödraskapet. Om Barack Obama hållt al-Sisi på armslängds avstånd så har Trump varit desto mer villig att träffa honom. De möttes när Trump var presidentkandidat och den egyptiske presidenten besökte FN i höstas. Han ska också ha varit den förste som ringde och gratulerade Trump efter valsegern.

Under mötet ska de två presidenterna diskutera hur terrororganisationen Islamiska staten (IS) ska besegras och vägar till fred och stabilitet i regionen, enligt uttalandet från Vita huset.

Tidigare under dagen publicerade IS gren i Sinai en video som illustrerar Egyptens svårigheter att stoppa terrorgruppen i norra Sinai. Filmklippet visar mord på två män, som enligt IS gjort sig skyldiga till svartkonst. Det är en term som IS brukar använda om anhängare till sufism, en riktning inom islam.

Egyptiska myndigheter har inte kommenterat videon. IS har sedan 2013 dödat hundratals soldater och poliser i Sinai men videon visar hur de också riktar sig mot civila. De delar ut flygblad med religiösa regler till bilister vid vägspärrar, bränner billaster med cigaretter och droger, krossar tv-apparater och spränger vad som beskrivs som sufistiska helgedomar.