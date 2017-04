Vildsvin

Mitt enda, nattliga möte med ett vildsvin var rent ut sagt traumatiskt. De hade invaderat samhället, importerade av någon, de sprang i skogarna och vi aktade oss för dem. En sen kväll låg vi i tältet och hörde de frustande ljuden av vad som just då lät som en blodtörstig best. Vid första tillfälle sprang vi in i boningshuset igen, övermannade av naturen. Hannah Lutz kortroman ”Vildsvin” handlar om just detta, vad som händer när vildsvinen kommer till byn. Lutz började som novellförfattare och tilldelades 2011 Umeås novellpris; hennes litterära bakgrund märks i det ekonomiska språket och växelverkan mellan röster i denna märkliga och stillsamma lilla bok.

Berättelsen utspelar sig i Tingsryd i Småland, ute i den dammiga industriskogen en vanlig svensk sommar. Där finns Ritve, tillrest från havet, som vill filma hjorden, Glenn, som är kommunalanställd och väcks av djuren om natten, och Mia och hennes morfar i den gamla skolan Siggalycke i skogen dit hon fått vistelsestipendium av kommunkontoret.

Vildsvinen må vara bokens huvudpersoner (huvuddjur?), men de befinner sig ändå ständigt i berättelsens utkanter, antingen som osynliga och obehagliga inkräktare och villebråd eller som föremål för drömmar och projektioner.

Säsongsjägaren Volt sitter i sitt torn och väntar på en svinhjord som lärt sig äta wienerbröd och munkar istället för potatis. Ritve identifierar sig med djurens frihet och närhet till naturen och slår upp sitt tält i skogen för att komma nära dem. För andra i samhället är de en ofrånkomlig men ovälkommen närvaro, något man accepterar men beklagar sig över, som influensa eller bladlöss. De trampar upp spår i åkern och äter upp kornen. De drar upp skiljelinjerna mellan civilisation och natur, men deras närvaro är samtidigt en konsekvens av mänskliga handlingar: de har en gång planterats in av en eller annan jaktsugen friherre. De har därmed inte samma självklara rättigheter eller upphöjda status som vargen eller lodjuret.

Och ändå är de där. Lite som Mias morfar. En gång var han ett av ”siggabarnen”, elev under den karismatiske magistern Ivar Sandberg som en gång eventuellt träffade en stor, mystisk sugga i trädgården. Men nu är morfar tyst, som ett stort barn, och Mia har tagit med sig honom till skolan i hopp om att han ska finna sin röst. Hon har med sig en bandspelare. Ändå är det kanske främst naturen som talar i ”Vildsvin”: talar i mellanrummen, i det vita utrymmet mellan sidorna. Naturen påverkar Mia, morfar, Ritve, Glenn och de andra, och den påverkar framför allt Hannah Lutz språk. Hon skriver på en poetiskt chosefri och vacker prosa, nära träd, sol och gräs. ”Vildsvin” doftar skog och svett, och trots att den är så kort är det här en berättelse som dröjer sig kvar efter läsningen. Jag vet inte vad det är, men de där vildsvinen fortsätter att dyka upp, knäcka kvistar och sedan försvinna. ”Vildsvin” är en egensinnig debut.