Efterlysning: klarspråk från ekonomer

På engelska heter ”å ena sidan / å andra sidan” helt enkelt ” on the one hand ... on the other hand ”. Det är därför man på svenska ibland har hört ledande personer i näringsliv och politik efter en ekonomdragning sucka att de skulle önska sig ”enarmade ekonomer” dvs ekonomer med bara en hand.

En av världens ledande ekomoner har nu förklarat krig mot diffust ekonomspråk.

Det är professor Paul Romer, chefsekonom på Världbanken, som i ett strängt meddelande till alla bankens otaliga ekonomer efterlyst ett mera stringent och begripligt språk.

Han fokuserar på den överdrivna användningen av ordet ”and” (”och”) som ofta ingår i meningar som säger att budskapet i analysen är ”detta och detta och detta och detta” etc.

Romer säger att i en text får frekvensen av ordet inte överstiga 2,6%. Han har gått tillbaka till bankens rapporter för några decennier sedan då förekomsten av ordet ”and” var mycket mindre frekvent.

Gillian Tett skriver i Financial Times (ft.com) helgutgåva om Romers revolt som ledde till att bankledningen tagit från honom personalansvaret och satt in en annan ledande tjänsteman på den posten...

Tett skriver i det sammanhanget berömmande om Harold Evans, en av den moderna anglosaxiska tidningsvärldens klassiska profiler, som utkommit med boken ”Do I Make Myself Clear?” som just handlar om hur ledande personer - förvisso inte bara ekonomer - ofta använder ett diffust språkbruk som inte förklarar något alls utan bara skapar förvirring hos läsare eller lyssnare.

Evans’ bok har redan hamnat på New York Times bestsellerlista.

Vem skriver den svenska motsvarigheten? Eller finns det kanske redan?