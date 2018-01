Efter reklamen visas:

Ekonomistudion 2018-01-31 Dollar

Dollarn sjönk ytterligare efter Donald Trumps State of The Union tal, trots att presidenten målade upp en mycket ljus bild av USA:s ekonomi. Så sent som för några dagar sedan uppstod lite av ett dollarbråk när Trumps finansminister Mnuchin fick hård kritik när han pratade om att den svagare dollarn är bra för USA. SvD:s makroreporter Johan Carlström reder ut turerna.