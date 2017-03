Efter Trudeau-febern: Se världsledarna som unga

Theresa May

Theresa May. Foto: SANG TAN/AP

Theresa May gick på the University of Oxford där hon läste geografi vid St Hugh’s College. Hon tog examen med en andra klassens Filosofie kandidat år 1977.

Mellan 1977 och 1983 arbetade may för Bank of England, och från 1985 till 1997 som finansiell konsult och senior rådgivare i internationella affärer vid the Association for Payment Clearing Services. Båda Mays föräldrar dog under denna period. Hennes far omkom i en bilolycka och hennes mor dog i sviterna av multipel skleros ett år senare.