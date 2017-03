Efter starka siffran: ”Räntan höjs i december”

SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist. Foto: Anders Ahlgren

Inflationen i Sverige är för första gången på länge uppe på Riksbankens mål om 2 procent, visar färska siffror från SCB för februari månad. Nu tror SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist att Riksbanken höjer räntan redan i december.

– Vi tror att de kommer höja reporäntan tidigare än de själva säger. Vi tycker att omvärlden ser bättre ut, säger Robert Bergqvist efter tisdagens inflationsbesked.

Förra veckan bjöd på flera starka besked som tyder på att den amerikanska centralbanken Federal Reserve snart kommer att kommer höja räntan igen. Feds senaste räntehöjning skedde i december. På fredagseftermiddagen kom dessutom uppgifter att den europeiska centralbanken ECB överväger att höja räntan redan innan stimulanspaketet är avslutat.

– Det har blivit mycket tydligare under början av året att vi skriver en form av testamente vad gäller den här unika penningpolitiken. Det behöver inte betyda att det inte innebär att räntorna skjuter i höjden mot höga nivåer, men det är dags att sätta punkt för den här politiken, säger Robert Bergqvist.

Inflationen mäts med olika mått och det som exkluderar energipriserna är fortfarande på en låg nivå. Där är inflationen i februari bara 1,3 procent. Stigande oljepriser i februari kan ligga bakom den starka siffran på 2,0 procent, och att oljepriset nu fallit tillbaka kommer påverka inflationssiffran för mars.

– Energikomponenten är volatil just nu. Under förra veckan och den här veckan har vi haft lägre oljepris. Den kommer dra bort lite inflation från den här siffran under våren, säger SEB:s chefsekonom och fortsätter:

– Riksbanken kan luta sig tillbaka och konstatera att inflationen inte är så hög som de skulle vilja, men stabil på högre nivåer.

SEB:s chefsekonom tror att inflationen nu kommer att stabiliseras mellan 1,5 och 2,0 procent, vilket är det viktiga för att Riksbanken ska komma till slutsatsen att höja styrräntan.

– Det är dags att skriva testamentet för den okonventionella penningpolitiken med minusränta och sedelpressar.

Det är däremot inte tal om någon inflationschock. Dessutom krävs det att lönerna ska stiga för att få upp inflationen ordentligt, menar chefsekonomen.

– Vi pratar inte någon inflationsbrasa, vare sig i Sverige eller någon annanstans. Det är en försiktig normalisering, säger Bergqvist.