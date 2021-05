Efter plastskatten – nu köper vi färre påsar

Ett drygt år har gått sedan priset på de plastpåsar vi bär hem mat i höjdes dramatiskt. Och påsskatten har fått önskat resultat – tack vare de dyrare påsarna har försäljningen minskat drastiskt, uppger Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Under fjolåret förbrukade svenskarna 55 kassar per person, en minskning på 26 procent jämfört med 2019. Senast år 2025 vill EU att förbrukningen har gått ner till 40 stycken per person – ett mål som enligt Naturvårdsverket är inom räckhåll, men som kräver att vi fortsätter köpa färre påsar.