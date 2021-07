Gjorde pandemisuccé – nu i hård lockdown

”Lär av Sydkorea.” Så kunde det låta under våren 2020 i coronapandemins inledningsskede. Utan att införa hårda lockdowns, men med en ihärdig test- och smittspårningstrategi, fick landet bukt med smittan.

Liknande var det i Australien. Den stora önationen införde bland annat benhårda inreserestriktioner med tvingande karantänplacering på hotell, och under delar av 2020 ansågs viruset närapå utrotat i landet. En annan stor önation, Japan, har även den lyckats undvika riktigt höga smittotal under pandemin.

Följaktligen är även dödstalen låga. Sydkorea och Australien med omkring 40 döda per miljon invånare sedan pandemins start. Japan har något högre med 119 per miljon, men siffran står i ett annat ljus när det jämförs med den svenska – mer än 1 400 döda per miljon invånare.