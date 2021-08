Efter ”Gode gud”-fasen är det dags för handling

Två psykologer vid Harvard samlade ett par dussin studenter för att utföra ett enkelt experiment. Studenterna fick se ett antal spelkort som de enkelt identifierade – hjärter, klöver, spader och så vidare. Allt gick galant tills en röd spader sexa och en svart hjärter fyra uppenbarade sig. Först reagerade ingen men plötsligt fick inte studenterna längre ihop vad de såg. Någon tyckte att färgen var lila, när det var en röd spader. En annan kunde inte avgöra färgen alls, men väl notera att något var fel.

Experimentet – ”On the perception of incongruity. A paradigm” från 1949 – använde sedan vetenskapshistorikern Thomas Kuhn för att bland annat visa på hur människor väljer att hantera omstörtande information. Först vill vi sortera in allt i det vi redan känner till. Förnekelsefasen, här genom att en spader är en spader oavsett färg. Sedan inträder förvirringen; är det en lila spader?