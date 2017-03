NEW YORK Trumps misslyckade försök att pressa sin sjukvårdsreform genom representanthuset med ett ultimatum har skapat osäkerhet kring hans agenda framåt. Bara timmen efter det hårda nederlaget för Trump och representanthusets talman Paul Ryan började de båda tala om den skattereform Trump utlovat i valrörelsen. Skattereformen kan bli den största som gjorts på flera decennier och även den riskerar splittra det republikanska partiet.

Trumps nya sjukvårdsreform skulle ersätta den som Barack Obama drev igenom; Affordable Care Act. Inför omröstningen sa Trump till republikanerna att de skulle ”rösta ja eller leva med Obamacare”.

Att dra tillbaka Obamacare har varit en viktig fråga för republikanerna sedan den kom för sju år sedan. I representanthuset har partiet röstat emot lagen över 50 gånger för att visa sitt missnöje.

När republikanerna nu har Vita Huset och båda kamrar i kongressen kom chansen till revansch, men partiet misslyckades på grund av interna splittringar. Bakslaget har väckt frågan om Trump och Paul Ryan kan ena partiet eller om sjukvårdsreformen bara var ett första exempel på uteblivna åtgärder.

På torsdagen riktade Trump på nytt kritik mot den republikanska gruppen Freedom Caucus i representanthuset för att bromsa ”hela den republikanska agendan”. Gruppen består av konservativa republikaner som motsatte sig Trumps sjukvårdsreform eftersom de tyckte att den var för lik ”Obamacare” och gav staten för stor roll. Tidigare har Trump anklagat gruppen för att se till att abort får fortsätta täckas av sjukvårdsförsäkringar i och med att Obamacare blir kvar. Att inskränka möjligheter till abort är en viktig fråga för många republikaner.

The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don't get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018!