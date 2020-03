Att Zibanejad dessutom ofta befunnit sig i centrum vid stora svenska hockeytriumfer som JVM i Calgary 2012, där han avgjorde på övertid, och vid VM-guldet i Köpenhamn 2018, där han var navet i den så kallade Stockholmkedjan, bidrar också till den framgångsrika bilden.

I de otaliga intervjuerna efter fem måls-matchen mot Washington ser jag en människa där ödmjukheten lyser igenom, som trots strålkastarljus väljer att lyfta fram lagkamrater och minska sin egen betydelse. Och det beteendet är inte påklistrat eller intränat av någon smart PR-konsult, utan genuint.

Jag imponeras sällan av hockeyspelare då jag känner branschen väldigt väl och vet att de vita fläckarna på karaktärskartorna alltid finns där. Men Mika Zibanejad, som gjort resan från Stockholms västra förorter via Ottawa till New York, klarar alla utmaningar han ställs inför på ett elegant sätt. För mig personligen så påminner Mika Zibanejad otroligt mycket om Mats Sundin som jag spelade tillsammans med. Den tysta, starka, lugna typen med finsk-svenskt blod i ådrorna. Den ibland lite stappliga åktekniken, den patenterade backhanddragningen och förmågan att vara bäst när det behövs som mest. Och så den där glimten i ögonvrån som charmar alla svärmödrar.

Om vi får njuta av Mika Zibanejad i Stanley Cup eller i hockey-VM vågar jag inte sia om.

Men som Frank Sinatra också säger i texten till New York, New York:

“I want to wake up in a city that never sleeps

And find I'm a number one…”

Och där befinner sig Mika Zibanejad från och med nu.