Det är väldigt kvavt och varmt i London. Jag borde lata mig på en filt i en solig park, men nej, jag studerar i stället avancerat progressiva sfärer och hologram samt psykedeliska väggprojektioner i Victoria & Alberts mörka katakomber.

Museet i Knightsbridge har just öppnat sin första stora rockretrospektiv sedan de på ett alldeles bländande vis sammanfattade David Bowies liv och karriär.

Nu har de tagit sig an Pink Floyd i utställningen som fått namnet ”Their mortal remains”. Och den är, rent objektivt, nästan lika imponerande.

Men man måste ta i beaktande att den här symfoniska poporkesterns accelererande avskärmning från rockstjärnerollen – och i ett lite större perspektiv kanske än mer ett avståndsbyggande från publiken – gör utställningen ”Their mortal remains” till en väldigt annorlunda upplevelse.

Men också en förvånansvärt politisk och därför bitvis väldigt relevant sådan. Ty det är ju blott en vecka till ännu ett smått ödesdigert val i Storbritannien. Och det känns precis överallt.

Jag vill skjuta mig i magen om jag måste höra mina London-vänner dra ett enda maniskt brexit-skämt till. Men jag förstår dem. Alla jag känner och tycker om på den här ön befinner sig i en kronisk ”you gotta laugh to keep from cryin’”-situation de inte kan ta sig ur.

Maniskt skämtande är en överlevnadsstrategi – och just den här har ju liksom inte ens hunnit plana ut efter folkomröstningen om brexit förrän det ska röstas igen. Nu med den djupt konservativa rävjaktsentusiasten Theresa May i klar – men alltmer småskakig – ledning.

Vad har det här med en gigantisk Pink Floyd-utställning att göra?, frågar sig vän av ordning. Well, som en händelse råkar Roger Waters, som lämnade Pink Floyd redan på 1980-talet, ge ut sitt nya album ”Is this the life we really want?” just den här helgen.

Och Waters är jättearg. Nu verkar i och för sig jättearg vara hans naturliga tillstånd, men rötterna till det träder med all önskvärd tydlighet fram på V & A.

Jag må älska Pink Floyds Syd Barrett, på alla vis också föredra David Gilmour framför den skränige Waters, men det som fastnar – Floyds alla så tilltalande flumorgier vid olika pyramider undantagna – och som jag i morse tog med mig från Victoria & Alberts odyssé över gruppens 50-åriga existens, är Waters långa och intakta engagemang mot klassklyftor, högerextremism och idiotiska presidenter.

Skillnaden mellan Pink Floyds nidbilder av Margaret Thatcher kring 1979 års ”The Wall” och Waters fräsande rader om Donald Trumps inkompetens i dag är lika liten som livsnödvändig.

Inte för att jag ens för en sekund nu tror att en ständigt förbannad Pink Floyd-farbror mirakulöst ska ändra valresultatet till Labourledaren Jeremy Corbyns fördel – men när det nu sker i samklang med så oerhört många och högljutt superunga grime-stjärnor så kanske.

Kanske spelar ändå faktiskt musik, lyrik och konst en viktig roll? Jag vill så gärna tro det.

Betydligt underligare saker har ju skett på sistone.