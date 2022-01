Efter 15 år: Vem beställde mordet på Hrant Dink?

Under decennier har det varit både mitt ok och mitt privilegium att tolka för flera hotade turkiska journalister och yttrandefrihetskämpar som besöker Stockholm. Det är mer regel än undantag att de råkar väldigt illa ut i Turkiet. Den välkände journalisten Can Dündar, som avslöjade den turkiska säkerhetstjänstens vapenleveranser till våldsbejakande grupper i Syrien, har tvingats till exil i Tyskland efter fängelsevistelse och attentatsförsök.